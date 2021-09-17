Aşı karşıtlarından Ankara'da yeni miting: 'DSÖ sorgulanacak!'

17 Eylül 2021 Cuma, 16:46

Organizasyon komitesi adına Muammer Karabulut, Abdurrahman Dilipak, Bedri Yalçın, 5gvirüsplatformu Sözcüleri, ABP Genel Başkanı tarafından 'DSÖ Sorgulanacak' başlıklı bildiri yayımladı.

11 Eylül Maltepe mitinginde bir araya gelen aşı karşıtı grup, 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara Uyanış Mitingi için Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitingi Ankara Valiliği'ne bildirdi.

Ana konunun 'izole edilmeyen virüs olduğunu dile getiren grup, "Her gün önümüze getirilen, pandemi kapsamındaki tedbirlerin hiçbirisini dikkate almıyoruz!. Artık halk arasında Psikolojik ve psiko sosyal bunalıma yol açan hiçbir konu öncelikli konumuz olmamalı. 19 Eylül 2021 Pazar günü de 81 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak illerdeki merkezi hastane önlerinde bir kişi, bir dakika saygı duruşunda bulunarak bir karanfil bırakacak ve basın açıklaması yapacak! İsteyenler destek için katılabilecek" dedi.

Fotoğraf: Tuğba Özer

Sorularına ve iddialarına DSÖ ve Sağlık Bakanlığı'ndan cevap gelmediği taktirde sivil itaatsizlik başlatacaklarını belirten grup şöyle devam etti:

"Gayemiz, DSÖ’ye Yarasa ve Konakçı nerede sorusunu sormak, unutmadığımız hatırlatmak ve dünyada bu plandemi süresince yanlış tedaviler sonucu hayatını kaybeden sağlıkçı ve insanların ardına bir dakika saygı duruşunda bulunmaktır.

Ve #DSÖYarasaNerede? Ve #DSÖKonakçısıNerede? gibi soruları gündemde tutacağız.

Eğer dünya kamuoyunun önünde ileri sürdüğümüz iddialara DSÖ’den ve Sağlık Bakanlığında gerekli cevap kamuoyuna belgeleri ile açıklanmazsa sivil itaatsizlik başlatacağız"