Prof. Necmettin Ünal: Aşı karşıtı mitingine izin gözden geçirilmeli, toplum sağlığına zararlı

10 Eylül 2021 Cuma, 09:09

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, İstanbul’da düzenlenecek olan aşı karşıtı mitingle ilgili değerlendirmede bulundu.

Konuyu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumlayan Prof. Ünal, “Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak” dedi.

Prof. Ünal’ın açıklamaları şöyle:

“Toplumda aykırı düşünceleri olanlar hep oldu olmaya da devam ediyor. Mühim olan bu aykırı düşünceleri olanların ya da konuları bilmediği halde yanlış kaynaklardan aldığı bilgileri, yanlış şekilde yorumlayanları tartışmaya gerek yok. ‘Bu bir soykırımdır’ diyorlar. Nasıl bir soykırım anlayamadım. Dünyanın nüfusu 8 milyar civarında. 5.6 milyar doz aşı yapıldı. Hal böyleyken böyle bir laf etmek hangi bilgiyle, hangi amaçla... Dünya nüfusunun yüzde 41’i tek doz aşı olmuş durumda. Dünyada sadece düşük gelir seviyeleri olan ülkelerde tek doz aşılanma oranı yüzde 1.9. Dünya nüfusunun yarısı aşılanmış ama siz diyorsunuz ki bu bir katliamdır. Bu bilgiye nereden ulaşıyorsunuz? Çok ciddiye alarak dinlemek gerektiğini düşünmüyorum.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Bir siyasi parti miting yapmak istiyor ki tabi ki yapabilir ama bu aşı karşıtlığı mitingi ise ve biz koronayla savaş içerisindeyken savaşa karşı miting yapabilirsin ama düşman güçleri yok edecek önemli silahı ‘kullanmayın kardeşim’ diye miting yapamazsınız. En azından size saldıranları yok etmek için kullanmak zorundasınız o silahları. Makul olmayan, mantık dışı ve bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bir miting yapıyorsanız öncelikle valiliğin bu mitinge izin vermemesi gerekiyordu. Değil ama diyelim ki mantıklı bir şey savunuyorlar biz pandemi döneminde insanların bir araya gelmemesi için çabalıyoruz. Okulları açtık öğretmenler eğitim verebilsin diye haftada 2 kez PCR testi versin diyoruz ama birileri ki bu kişiler de aşı olmamış kişiler bir araya geliyor ve izni vererek toplanabilirsiniz demiş oluyorlar. Böyle bir şey olamaz. Orada toplanacaklar ise pcr testi verip öyle gelsinler. Valilik eğer dur demiyorsa Sağlık Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı’nın duruma el atması gerekiyordu. Bu miting toplum sağlığına zarar verecek, insanlarda bulaşı arttıracak.”