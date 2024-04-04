Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:33
Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Defne ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri, nehre girerek cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olan ceset, kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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