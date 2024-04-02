Üsküdar'da denize atlayan şahıs kaybolmuştu... Cesedi bulundu!
İstanbul Üsküdar'da yüzmek için denize girip kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan gecesi Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Denizde yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan B.Ç.'nin cesedi, Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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