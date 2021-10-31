Aşı olmayan aileden 15 gün içerisinde 4 kişi hayatını kaybetti

31 Ekim 2021 Pazar, 14:36

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs aşısı olmadıkları iddia edilen bir ailede salgın nedeniyle peş peşe ölümler yaşandı.

Emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi.

Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesi kaybetti. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.