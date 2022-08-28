Aşiret düğününde yine takılan takı ve paralar gündem oldu: Toplam 2,5 milyon lira

Van'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir evlendi. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 10:05
Aşiret düğününde yine takılan takı ve paralar gündem oldu: Toplam 2,5 milyon lira
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Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi.

Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. 

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.


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