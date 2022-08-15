Mardin'de, aşiret düğününde pankart açtılar: 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır!'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:10

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermiyle vurulan 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybetmesinden sonra İsmail Erboğan ve Büşra Çelik, yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğün törenlerinin yapılacağı salon girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı astı.

Aşiret düğünlerinde silaha izin vermediklerini söyleyen damadın kardeşi Salih Erboğan, "Gökçe Mahallesinde Hasan Erboğan adına böyle bir pankart astık. Kesinlikle silaha hayır. Bu zamana kadar kimse silah sıkmakla kimse kahraman olmamış. Biz de böyle bir tepki verdik. Düğünlerimizde silah sıkılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

Düğüne katılanlar da uygulamanın örnek olacağını belirtti. Davetlilerden Mehmet Buluktimur, "Bildiğiniz üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımızdan ve aşiretçilik sisteminden dolayı aşırı kalabalık düğünlerimiz oluyor. Geçen gün yorgun mermi nedeniyle genç bir evladımızın hayatını kaybettikten sonra biz de Salih kardeşimizden ricada bulunduk. Salih kardeşimizde düğünün girişinde düğünlerde silahın tamamen yasak olduğunu, sevincimizi birbirimizle selamlaşarak, oynayarak, halay çekerek ve beraber oturarak paylaşmamız gerektiğini, silah sıkarak sevinci paylaşılmayacağını gösterdik. Bu şekilde sadece etrafımızdaki insanlara rahatsızlık verebileceğimizi düşünerek düğünlerde silah sıkmaya hayır diyerek böyle bir pankart asmaya gerek duyduk" ifadelerini kullandı.