Aşırı sıcaklar Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi

Haziran ve temmuz ayının ilk günlerini mevsim normallerindeki sıcaklıklarla geçiren Türkiye için aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ulaşması beklenirken, hava sıcaklıklarının temmuzun ikinci yarısında belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.

Çalışkan, hafta sonu sıcaklıkların 3-4 derece artacağını söyledi.

"İstanbul'da hafta sonu sıcaklık artsa bile nem yüksek değil" diyen Çalışkan, megakentin pazar günü 32-33 dereceyi göreceğini anlattı.

İZMİR 38, DİYARBAKIR 41 DERECE OLACAK

Ege'de de hava ısınıyor. Pazar günü İzmir 38 derece olacak. Başkent Ankara'da ise 33 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var.

Güneydoğu'da ise hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak. Diyarbakır pazar günü 41 derece olacak.

AŞIRI SICAKLAR TÜRKİYE YOLUNDA

Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşurken Türkiye şu ana kadar rahat bir yaz geçirdi.

Ancak aşırı sıcak hava bu kez Türkiye'ye geliyor. Çalışkan temmuz ayının 17'sinden sonra Türkiye'nin aşırı sıcak havanın etkisinde kalabileceğini söyledi.

Son tahminleri paylaşan Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var" diye konuştu.