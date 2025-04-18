Asırlık okula çökme operasyonu iddiası: Talipler arasında Milli Eğitim Akademisi, Yunus Emre Enstitüsü ve TÜGVA var

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 1905 yılında açılan ve 120 yıllık eğitim-öğretim hayatında binlerce mezun vererek Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Fiziki mekanlarının hacimsel olarak yetersizliği nedeniyle teknolojinin gerektirdiği makina parkını yenilenemediği, ilçede diğer mesleki ve teknik Anadolu liselerinin okul bünyesinde meslek alanlarının mevcut olduğu ve bu okullarda yeterli kontenjan bulunduğu” gerekçesiyle kademeli olarak kapatılmasını istedi. Buna karşın okulda çalışanlar son 4 yılda okula demirbaş alımları ve fiziki mekanlarının iyileştirilmesi amacıyla milyonlarca para harcandığını belirtti.

İLÇEDE ALANINDA TEK OKUL

Ayrıca okul Ankara Altındağ ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında öğrenci alan tek okul olma özelliğini taşıyor. Okul binasının; eğitim emekçilerinin “iktidara yakın memur yetiştirme projesi” olarak gördüğü ve eğitim fakültelerinin işlevsizleştirilmesine yol açacak olan olan Milli Eğitim Akademisi, Yunus Emre Vakfı’na bağlı olan ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Enstitüsü veya iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) birisine verilebileceği konuşuluyor. Bina, merkezi konumuyla ve tescilli kültürel tarihi bir bina olması nedeniyle daha önce de bazı devlet kurumlarının ilgisini çekmişti ancak atılan adımlar sonuç vermedi ve hâlâ okul olarak varlığını sürdürüyor.