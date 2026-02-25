Asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin haberimiz Meclis gündeminde

Gazetemiz Cumhuriyet'in bugün gündeme getirdiği "Uzmanı gidiyor, asistanı zor koşullara mahkûm ediliyor: Hekim karmaşası!" başlıklı haberi Meclis gündemine de taşındı. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Memişoğlu'na

"Öğretim üyesi bulunmayan veya eğitim altyapısı yeterli olmayan kliniklere asistan hekim yerleştirilmesi mevzuata uygun mudur? Bu uygulamaya ilişkin denetim mekanizması nedir? Eğitim sorumlusu bulunmayan kliniklere asistan hekim yerleştirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

Eğitim altyapısı yeterli olmadığı halde asistan hekim eğitimi verilen vakıf üniversitesi veya özel hastane sayısı kaçtır? Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi sürecinde ameliyat, girişimsel işlem ve hasta takip sayılarının asgari standartlara uygunluğu nasıl denetlenmektedir?

Türkiye genelinde asistan hekimlerin haftalık ortalama çalışma süresi kaç saattir? Bu süre, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun mudur? Son 5 yılda asistan hekimlerin aşırı çalışma, mobbing veya çalışma koşulları nedeniyle yaptığı resmi şikâyet sayısı kaçtır? Bu şikâyetlerin kaçı hakkında idari işlem yapılmıştır? Asistan hekimlerin nöbet süreleri ve dinlenme süreleri mevzuata uygun şekilde uygulanmakta mıdır? Bu konuda yapılan denetim sayısı kaçtır?

Son 10 yılda asistan hekimler arasında intihar vakası sayısı kaçtır? Bu vakalarla ilgili herhangi bir idari veya adli soruşturma yapılmış mıdır? Asistan hekimlerin çalışma koşullarının ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir araştırma var mıdır? Asistan hekimlerin psikolojik destek alabilmesine yönelik herhangi bir kurumsal destek mekanizması bulunmakta mıdır?

Tıp fakültesi kontenjanları belirlenirken ülkenin hekim ihtiyacına yönelik bilimsel bir planlama yapılmakta mıdır? Önümüzdeki 10 yıl için öngörülen uzman hekim ihtiyacı nedir? Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik planlama nedir?" sorularını yöneltti.