Asistanlara dahiliye, KBB branşlarında eğitim verebilecek öğretim görevlisi bulunmuyor: Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Ülkede kalan hekimler de sağlıkta şiddet ve kötü çalışma koşulları nedeniyle kamu hastanelerinden kopuyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2024’ün ilk yeniden atama kura sonuçlarına göre kadroların yalnızca yüzde 38’inin dolduğunu gazetemiz gündeme getirmişti.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, 377 bin nüfuslu Uşak’ta yaşanan hekim açığına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Uğur, “Yurdumuzda pek çok sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de afiliye olduktan sonra hekim açığı kapatılmaya çalışılmış ancak bugün hastanede ana branşlardaki hekim sayısı yetersiz durumda kalmıştır. Onkoloji ve göğüs cerrahisinde tek hekim 7 gün 24 saat görev yapmaktadır” dedi.

“HEKİM KALMAYACAK”

Uğur, “Çoğu branşın hâlâ tek olduğu kurumda uzmanlık eğitimi almak için tercih yapan asistanlara dahiliye, KBB branşlarında eğitim verebilecek öğretim görevlisi bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin durumu içler acısıdır” ifadelerini kullandı. Gençlerin tıp fakültesini tercih etmediğinin altını çizen Uğur, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’na son verilmediği, sağlık emekçilerinin yaşam ve çalışma koşulları insan onuruna yaraşır şartlara getirilmediği sürece görev yapacak hekim ve sağlık çalışanı kalmayacak. Ulusal, halkçı sağlık politikalarına acilen geçilmeli” değerlendirmesinde bulundu.