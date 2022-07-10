Asit saldırısına uğrayan Sojida Kalandarova yaşamını yitirdi

10 Temmuz 2022 Pazar, 10:25

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte buluştu.

İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.’nın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. ise sağ gözünü kaybetti.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.’nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.’yi Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi.

YAŞAMA 38 GÜN TUTUNABİLDİ

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.