Asiye'nin ailesi hakkında suç duyurusu
Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması sonrası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye, Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.
İŞİNDEN KOVULDU
Olayın ardından Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, yaptığı açıklamayla işinden kovulduğunu ve kaldıkları evin site yönetimine ait olduğunu belirterek taşınacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm belediye başkanlarına seslenerek "Sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
''ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), ''Gaziantep'de talihsiz kaza sonucu yaralanan kızımızın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırdığı iddia edilen köpeklerle fotoğraflarını annesi babası çekmiş. Asiye kızımızın hayatını tehlikeye atan hem de binlerce masum köpeğin zalimce barınaklara toplatılmasına neden olan Asiye'yi ihmal eden aile ile ilgili Dernek olarak şikayetçi oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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