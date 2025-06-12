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Asker eğlencesi hastanede bitti: 39 kişi tedavi altına alındı!

Asker eğlencesi hastanede bitti: 39 kişi tedavi altına alındı!

12.06.2025 07:47:00
Güncellenme:
DHA
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Asker eğlencesi hastanede bitti: 39 kişi tedavi altına alındı!

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikâyetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı yurttaşlar ise, kendi imkânlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Zehirlenme #amasya #asker eğlencesi

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