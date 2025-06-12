Asker eğlencesi hastanede bitti: 39 kişi tedavi altına alındı!

Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikâyetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı yurttaşlar ise, kendi imkânlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.