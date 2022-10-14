Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar
İstanbul Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kağıthane Taksim Tüneli'nde 13 Ekim Perşembe akşam saatlerinde, asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR
Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı.
Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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