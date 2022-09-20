Sarıyer Tüneli’nde hafif ticari araç takla attı
İstanbul'da Sarıyer Tüneli’nde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurarak takla attı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarpıp takla atarak yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan aracın içinde sıkışan sürücüyü yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza nedeniyle tünel içinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması