Yiyecek aramak için kent merkezine inen ayı, 'kestirme olsun' diye tüneli kullandı
Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayılar, bu kez Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünelin içinde görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Trabzon'dan Gümüşhane'ye otobüsle seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi, merkeze bağlı Mescitli köyünde tünel içinde koşan ayıyı fark etti. O anları cep telefonuyla kayda alan Sünnetçi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Otobüsü fark edince hızlanan ayıyı, cep telefonuyla görüntüleyen Sünnetçi, ayının tünel çıkışında anında gözden kaybolduğunu söyledi.
"HEMEN CEP TELEFONUMA SARILDIM"
Gece 02.30’da Trabzon’dan otobüse bindiklerini ve Mescitli tüneline girdiklerinde ayıyı gördüklerini ifade eden Sünnetçi, “Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Yolcuların birçoğu uyuyordu. Tam Mescitli tüneline girdiğimizde kaldırımda bir ayının koştuğunu fark ederek hemen cep telefonuma sarıldım. Tünelden çıktıktan sonra ayı kayboldu. Bayağı büyük ayıydı. Otobüste de heyecan oluşturdu ön koltuklar tarafında” dedi.
Yolda koşan ayının, bir süre sonra kaldırıma çıkarak koşmaya devam ettiği ve zaman zaman kafasını geriye çevirerek yolu kontrol ettiği görüldü.
Gümüşhane'de önceki günlerde kent merkezini derin bir vadiye bölge Harşit Çayındaki balıkları avlayan ayı birkaç gece üst üste görüntülenmişti.
Video Haberler
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'
- Putin'in şefinden bomba itiraf...