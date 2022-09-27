Yiyecek aramak için kent merkezine inen ayı, 'kestirme olsun' diye tüneli kullandı

27 Eylül 2022 Salı, 09:54

Trabzon'dan Gümüşhane'ye otobüsle seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi, merkeze bağlı Mescitli köyünde tünel içinde koşan ayıyı fark etti. O anları cep telefonuyla kayda alan Sünnetçi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Otobüsü fark edince hızlanan ayıyı, cep telefonuyla görüntüleyen Sünnetçi, ayının tünel çıkışında anında gözden kaybolduğunu söyledi.

"HEMEN CEP TELEFONUMA SARILDIM"

Gece 02.30’da Trabzon’dan otobüse bindiklerini ve Mescitli tüneline girdiklerinde ayıyı gördüklerini ifade eden Sünnetçi, “Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Yolcuların birçoğu uyuyordu. Tam Mescitli tüneline girdiğimizde kaldırımda bir ayının koştuğunu fark ederek hemen cep telefonuma sarıldım. Tünelden çıktıktan sonra ayı kayboldu. Bayağı büyük ayıydı. Otobüste de heyecan oluşturdu ön koltuklar tarafında” dedi.

Yolda koşan ayının, bir süre sonra kaldırıma çıkarak koşmaya devam ettiği ve zaman zaman kafasını geriye çevirerek yolu kontrol ettiği görüldü.

Gümüşhane'de önceki günlerde kent merkezini derin bir vadiye bölge Harşit Çayındaki balıkları avlayan ayı birkaç gece üst üste görüntülenmişti.