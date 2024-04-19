Asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Bilecik’te asker eğlencesi adı altında havaya ateş açarak yurttaşların hayatını riske atan şüpheli yakalandı.
Bilecik’te düzenlenen asker eğlencesi adı altında, konvoyda havaya ateş açan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Şüpheli şahsın üzerinde bulunan; ‘Zoraki- Mod 914’ ibareli tabanca muhafaza altına alınarak şahsa 8 bin 322 TL cezai işlem uygulandı.
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