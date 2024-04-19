Asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Bilecik’te asker eğlencesi adı altında havaya ateş açarak yurttaşların hayatını riske atan şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:39
Asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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Bilecik’te düzenlenen asker eğlencesi adı altında, konvoyda havaya ateş açan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şüpheli şahsın üzerinde bulunan; ‘Zoraki- Mod 914’ ibareli tabanca muhafaza altına alınarak şahsa 8 bin 322 TL cezai işlem uygulandı.

 


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