Bağcılar'da silahlı saldırı: Motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bağcılar'da, motosikletteki 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre H.Ş.P, Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta durdurduğu motosikletteki D.Ş. ve S.T'ye silahla ateş açtı. Saldırıda D.Ş. ile S.T. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, H.Ş.P'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Bu arada, kurşunların isabet ettiği park halindeki 4 otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu.
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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