Asker 'eğlence'sinde havaya ateş açıldı: Yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:12

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rastgele ateş açıldı.

Tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ö.T.'ye (56) ağır şekilde yaralandı.

Ö.T., tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kolundan yaralanan M.T'nin (20) aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olayda silahı kullandığı öne sürülen B.G, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.