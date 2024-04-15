Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:30

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:32

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 Nisan akşam saatlerinde Ramazan Çubuk ile aralarında husumet bulunan Ö.K.B. (17), M.A. (17), Kadir Yangöz (19) ve Hüseyin Temel (20), gittikleri ortak arkadaşlarının asker eğlencesinde tartıştı.

Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan iki grup, bir süre sonra yolda tekrar karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.K.B., M.A., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, Ramazan Çubuk’a saldırıp, darbetti. Bu sırada ÖK.B., yanında bulunan bıçakla Çubuk'u her iki bacağından da yaraladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ramazan Çubuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren Ramazan Çubuk'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.