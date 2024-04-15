Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar

Samsun’un Canik ilçesinde asker eğlencesinde karşılaştıkları Ramazan Çubuk’u (19) sokak ortasında darbedip bıçaklayan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Kavga ve bıçaklama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:30
Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar
Abone Ol google-news

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 Nisan akşam saatlerinde Ramazan Çubuk ile aralarında husumet bulunan Ö.K.B. (17), M.A. (17), Kadir Yangöz (19) ve Hüseyin Temel (20), gittikleri ortak arkadaşlarının asker eğlencesinde tartıştı.

Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan iki grup, bir süre sonra yolda tekrar karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.K.B., M.A., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, Ramazan Çubuk’a saldırıp, darbetti. Bu sırada ÖK.B., yanında bulunan bıçakla Çubuk'u her iki bacağından da yaraladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ramazan Çubuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren Ramazan Çubuk'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

 


Asker haberleri

İlgili Haberler

ABD Asya-Pasifik’i askerileştiriyor

ABD Asya-Pasifik’i askerileştiriyor
Sokak savaş alanına döndü! Asker eğlencesinde yumruk yumruğa birbirlerine saldırdılar

Sokak savaş alanına döndü! Asker eğlencesinde yumruk yumruğa birbirlerine saldırdılar
Asker eğlencesine yapan şahıslara para cezası

Asker eğlencesine yapan şahıslara para cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!

Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması

14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti

Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti
İran, hava saldırısının sonuçlandığını duyurdu: ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’

İran, hava saldırısının sonuçlandığını duyurdu: ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı

The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı