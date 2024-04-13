Sokak savaş alanına döndü! Asker eğlencesinde yumruk yumruğa birbirlerine saldırdılar

Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık karıştı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:32
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 6. sokakta yaşandı. İddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. 

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. 

Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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