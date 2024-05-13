Asker kaçakları polise saldırdı

Küçükçekmece’de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca ortalık karıştı. Şahıslardan biri polisi burnuna yumruk atarak yaralarken diğeri ise memura şarjörle saldırdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ve araçta da bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:51
Asker kaçakları polise saldırdı
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Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstiklal Caddesi üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. 

Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı. 

Diğer şahıs C.K. da polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.

POLİSE SALDIRDILAR

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından araç içerisinde yapılan aramada bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. 

Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.


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