Asker konvoyunda 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asker konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:58
Asker konvoyunda 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hacılar Yolu üzerinde meydana gelen kazada, asker konvoyundaki 5 araç kazaya karıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralı 3 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillere çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Asker Konvoy araç kaza

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