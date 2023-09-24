Ticari araçlar nasıl yenilenecek! Kredi oranı artıyor, miktarı azalıyor...

24 Eylül 2023 Pazar

Yüksek enflasyon nedeni ile ürüne olan talebin düşmesi ve tasarruf sahiplerinin yatırımlarını bankalarda değerlendirerek ihtiyaçlarını ötelemesi için artırılan faizler ticari araçları da vurdu.

Ticari araçlar ülkemizde çok seviliyor. Özellikle geniş aileler Fiat Doblo, Renault Kangoo gibi modelleri günlük olarak da kullanıyor. Ticari kullanıcıları özellikle işlerinde kullananlar hem bakım maliyetlerinin artması hem de gelişen teknoloji ile daha az yakıt tüketmesi ve bazen de daha konforlu olması nedeniyle araçlarını belirli aralıklarla yeniliyordu.

Ancak 2022 21 Şubat'ta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme artık ticarilerin de yenilenmesini güç hale getiriyor.

O tarihte BDDK tarafından yapılan düzenleme şöyleydi:

0 Km 'Taşıt Kredisi'nin azami tutarı satın alınacak aracın nihai fatura değeri üzerinden,

0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar,

400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’una kadar,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20’sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

0 Km 'Taşıt Kredisi'nin azami vadesi;

Satın alınacak aracın nihai fatura değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.

BDDK'nin düzenleme yaptığı tarihte dolar/TL 13.60, Euro/TL ise 15.47'ydi.

Düzenlemenin ardından 19 ay geçti. Bugün 1 dolar 27.14 TL'ye, 1 Euro da 29 TL'ye karşılık geliyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile araç fiyatları artarken kredi çekilebilecek tutar ve vade sayısı azaldı. Üstüne üstlük politika faizinin 3 ayda yüzde 21.5 artması ile yüzde 30'u bulması ile bankalardaki taşıt kredisi faiz oranları yüzde 5'e dayandı.

Şu anda elindeki aracını değiştirmek için ya da bir başka sebeple ticari bir araç almak isteyenler eğer kredi çekmek isterse 400 bin Türk Lirası kredi için kamu bankaları 48 ay vade ile aylık yüzde 2.60 ile 2.75 arasında değişen faizlerle kredi veriyor. Kamu bankalarının aylık ödemesi bu oranlarla 16 bin 959 lira ile 17 bin 551 lira arasında oluyor. Ancak kamu bankalarından kredi almanın özel bankalara oranla oldukça zor olduğu da sıklıkla dile getiriliyor.

Kamu bankalarından kredi alamayıp özel bankalara yönelenler ise 48 ay vadeli taşıt kredisi için yüzde 4.99'a varan faiz oranları ve aylık 27 bin 284 liraya varan ödemelerle karşılaşıyor.

Yenilenemeyen ticari araçlar nedeniyle özellikle KOBİ'ler güç duruma düşüyor, ticari faaliyetler olumsuz etkileniyor.