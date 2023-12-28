'Asker ve halkı karşı karşıya getirenler buraya gelemiyor'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:37

Yurttaşlar, dün jandarma refakatinde mahalleye gelen iş makinalarına karşı etten duvar ördü.

Asker ve halkı karşı karşıya getirenlerin bölgeye gelemediğini söyleyen Dikmece Mahallesi Muhtarı Sezgin Yurtsever, "Bir tarafta asker bir tarafta halk. Ve bunları birbirine düşüren maalesef buraya gelemiyor. Çünkü gelecek yüzü yok” dedi. “Davet ettik, ancak bu halka, köye girilmeyecek diye şeref sözü verenler ortada yok” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERİ BEKLİYORUZ”

Askere karşı hiçbir şekilde karşılık verilmeyeceğini belirten Yurtsever, şöyle devam etti:

“Ne olacak buna rağmen? Halka müdahale mi edecekler? Biz askere karşı elimizi kaldırmayacağız. Asker bizim askerimiz halk bizim halkımızdır. Yetkililer kimse gelmesini bekliyoruz. Biz askere, devlete karşı değiliz. Projelere, konutlara karşı değiliz. Yapılan yanlışlardan dönülmesi gerekiyor. Köyümüzün zaten yüzde 75’inden fazlasını aldılar. Bu insanların yaşam alanlarıyla ne alakaları var, bıraksınlar… Yanlıştan dönülene kadar mücadele edeceğiz. Ben halkın oyuyla seçilmiş birisiyim. Neden devlet beni dinlemiyor?”