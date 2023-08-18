Asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi: 5 kişi yaralandı!

Siirt'te kamyonetin devrildiği kazada, 1'i uzman çavuş, 4'ü güvenlik korucusu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:08
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü yolunda, gece saatlerinde, asker ve güvenlik korucularını taşıyan kamyonet, kontrolden çıkıp, devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kazada 1 uzman çavuş ile 4 güvenlik korucusu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Jandarma Kamyonet kaza korucu Asker uzman çavuş yaralı

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