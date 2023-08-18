Düğün dönüşü korkunç kaza: 6 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:04
Düğün dönüşü korkunç kaza: 6 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Şarkışla-Altınyayla karayolu Konakyazı köyü yol ayrımında; S.C.(52) sevk ve idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi.

Araçta bulunan sürücü ve Z.S.(54), B.Y.(15), D.F.C.(22), S.Ö.(58), E.Y.(11) yaralandı. Yararılan ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan aracın Altınyayla ilçesinde bir düğün töreninden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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