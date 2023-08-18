Düğün dönüşü korkunç kaza: 6 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Şarkışla-Altınyayla karayolu Konakyazı köyü yol ayrımında; S.C.(52) sevk ve idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi.
Araçta bulunan sürücü ve Z.S.(54), B.Y.(15), D.F.C.(22), S.Ö.(58), E.Y.(11) yaralandı. Yararılan ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan aracın Altınyayla ilçesinde bir düğün töreninden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Dar gelirliye kredi darbesi
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- Prof. Dr. Naci Görür'den 'baraj' uyarısı