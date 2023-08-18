Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:34

İpsala-Meriç Karayolu üzerinde Meriç istikametine seyir halinde olan otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde gelen yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ YARALININ DURUMU KRİTİK!

Kaçak göçmenlerin 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olay ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.