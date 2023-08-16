Adıyaman’da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman’da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Gölbaşı karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana gelen olayda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
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