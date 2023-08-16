Adıyaman’da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:57

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:57

Adıyaman Gölbaşı karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana gelen olayda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.