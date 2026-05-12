Cumhuriyet Gazetesi Logo
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

12.05.2026 22:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütünün 2014 yılı ALS sorularına yazılı sınav öncesinde erişerek, örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #sınav #Soruşturma #gözaltı