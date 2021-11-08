Askerin görev süresi uzatılıyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 01:36

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, kısa süre içinde Meclis’e sunulması beklenen Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Teklifi görüşülecek. Genel kurulun bir diğer gündemi de 5. Yargı Paketi olacak.

'ÇOCUK' MADDELERİ GÜNDEMDE

5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, çarşamba günü genel kurulun gündemine gelecek. Teklifte, uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler yer alıyor. İcra ve İflas Yasası’nda yer alan “çocuk teslimi”, “çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

BÜTÇE MARATONU DEVAM EDECEK

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bununla birlikte 2022 yılı bütçe maratonu da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam edecek.