CHP'li Bülbül, Aydın'daki derin çatlakları TBMM'ye taşıdı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:27

Aydın’ın Germencik ilçesinde tarım arazilerinde boyları neredeyse bir kilometreyi bulan derin yarıklar meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Bülbül, “Görülen derin yer çatlaklarının sebeplerinin araştırılması, çatlakların obruklara dönüşmesi ve ilçe merkezine ulaşması söz konusu olduğundan ivedilikle çözüm yolları geliştirilebilmesi ve çevre planının hazırlanması yapılmalıdır” dedi.

"JES’LER YERALTI SULARININ SONU OLUYOR"

Önergesinde yeraltı sularına vurgu yapan Bülbül, sadece tarımda değil organize sanayi bölgelerinde kurulan fabrikaların proses suyunun ve Germencik’te 150’ye yakın sondaj kuyusu ile 16 jeotermal enerji santralinin enerji üretiminde yeraltı sularından yararlanıldığını ve sonuçta suyun tükendiğini belirtti. Bülbül, jeotermal enerji santralleri, dağ köylerindeki kayalar içinde açtırılan sondaj kuyuları ve fabrikaların bölgenin yer altı su kaynaklarını limitsizce kullandığını belirterek, “Yer altı suyunun bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi sonucunda tarımsal sulama dahi yapılamayacak, habitat tümüyle değişecek, doğal yaşam zarar görecek ve toprağın kuraklaşması sonucu derin yarıklar ile obruklar oluşmaya devam edecektir. Hızla büyüyen çatlaklar, tarımsal faaliyet için ayrılan alanlarda zararlar oluşturmaya başlamakta, bölge halkının geçim kaynağı toprak verimsizleşmektedir” dedi.

"RADON GAZI TEHLİKESİ"

Bu tür yarıkların ciddi miktarda radon gazı sızıntısı meydana gelmesi riski de taşıdığını söyleyen Bülbül, “Uzun süre solunması halinde akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan radon gazı için bir an önce önlem alınmalıdır. Maddi ve manevi zararlar çoğalmadan, Germencik’teki söz konusu çatlakların sebebinin ve jeotermal elektrik santrallerinin çatlaklardaki payının araştırılması, su kaynakları hakkında verilerin toplanması, gerekli analizlerin yapılması ve derin yarıklara sebep olan bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.