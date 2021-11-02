CHP’li Çetin Osman Budak, Antalya Havalimanı ihalesini TBMM gündemine taşıdı

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Antalya Havalimanı ihalesinin “yandaş baskısı altında” yapılacağını savundu. İddiaları TBMM gündemine taşıyan Budak, “Yandaş bu sefer gözünü Antalya Havalimanı’na dikti” tepkisini gösterdi.

Budak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 1 Ocak 2020’de ilana çıkılan “Antalya Havalimanı’nın Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı ile İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiralanması” ihalesinin daha sonra iptal edildiğini, ihalenin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) yapılan baskı nedeniyle iptal edildiğine yönelik iddiaların basına yansıdığını anımsattı. Budak, önergesinde, “İstanbul Havalimanı’nı işleten ve aldıkları kamu ihaleleri ile sürekli gündeme gelen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding ve Mapa Holding ortak iştiraki olarak faaliyet yürüten İGA’nın 3 yıl boyunca havalimanı işletme şartını yerine getiremediği için ihaleye giremediği iddiası basında yer bulmuştur” dedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün, 23 Ekim 2021 tarihinde Antalya Havalimanı için yeniden ihale ilanı yayımladığını belirten Budak, ilana göre ihalenin 1 Aralık 2021 tarihinde kapalı zarf usulü ile gerçekleşeceğini kaydetti. Budak, şu anda Antalya Havalimanı’nı işleten Fraport-TAV ortaklığının 2024’te bitecek olan işletme süresini pandemi nedeniyle 2026’ya kadar DHMİ ile anlaşarak uzattığının da bilindiğini anımsattı. Önergede, “İşletme süresine 5 yıl varken, bu ihalenin şimdiden yapılmasının gerekçesi nedir? İhaleye katılan firmalardan 40 milyon Avro bedelinde teminat istenmektedir. Bu kadar büyük çapta bir ihale için şirketlere neden 39 gün kadar kısa bir hazırlanma süresi sunulmaktadır” sorularına yer veren Budak, “Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan üçüncü havalimanı olan Antalya Havalimanı’nı da yandaşlara teslim edecekler. Daha önce ihale şartlarını karşılamayan İGA, ihaleyi almaya uygun hale gelsin diye mi iki sene beklediniz” diye sordu.

İGA YALANLAMIŞTI

Bu arada o dönemde iddiaların gündeme gelmesi üzerine İGA, ihale ile ilgilenmediklerini belirterek “baskı iddialarını” yalanlamıştı.