Askerlik celp yerleri açıklandı

Askerlik yerleri sonuçları için Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 29 Nisan günü belirtilmişti. 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet ekranında erişeme açıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 01:26
Askerlik celp yerleri açıklandı
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 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, askerlik yerleri sonuçları için 29 Nisan günü belirtilmişti. 

Askerlik yerleri 2022 Mayıs ayı celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet ekranınında erişime açıldı. 

29 Nisan 2022 itibariyle mayıs ayı celp döneminde görev yapacak kişiler, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden asal askerlik sınıflandırma bilgisine ulaşabilyor. 

e-Devlet MSB askerlik durum belgelerinin sorgulanması için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama


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