Askerlik sevk başvurusu ne zaman? Askerlik sevk başvurusu nereden yapılır?
MSB askerlik sevk başvuru işlemleri ile ilgili detaylar, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri belli oldu. Peki, Askerlik sevk başvurusu ne zaman? Askerlik sevk başvurusu nereden yapılır?
Askerlik sevk başvurusu, Mayıs ayı celbi ile araştırılıyor. Sevk belgesi olarak da bilinen sülüs belgesinde yükümlülerin silah altına alınacağına kışla bilgileri ile birlikte, birliğe teslim olma, yol ücreti gibi bilgiler yer alıyor. Peki, Askerlik sevk başvurusu ne zaman? Askerlik sevk başvurusu nereden yapılır?
ASKERLİK SEVK BELGESİ (SÜLÜS) NEDİR?
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.
ASKERLİK SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor. Askerlik şubelerinden sevk belgesi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat edilmesi gerekiyor.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılmaktadır.
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