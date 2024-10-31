Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurasının ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilir?

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:44

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ayrıntıları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Peki, Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilir?

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekilecek. Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda  gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak

HAC KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adaylarının, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği tahmin ediliyor.


Etiketler: #Hac kuraları #Kura #kura çekimi

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