Askerlik yerlerini öğrenen yükümlüler sevk belgesi için araştırmalara başladı. Peki, Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl çıkarılır? Askerlik sevk belgesi aldıktan kaç gün sonra teslim olunur?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden edinebilir.

Sevk evrakını almayan, sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununda belirtilen mazeretler dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.

ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMA ADIMLARI

Adaylar sevk belgelerini e-Devlet'ten ya ada askerlik şubelerinden alabilir.

Askerlik şubelerinden alınacak sevk belgeleri için yükümlünün T.C. kimlik kartı ile başvurması gerekiyor.

İlgililer; e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgesini alınabilir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ ALDIKTAN KAÇ GÜN SONRA TESLİM OLUNUR?

Askere gidecekler sevk belgesini altıktan sonra verilen yol izni bitiminde birliklerinde olmalılar. Yol izinleri ise yükümlülerin mesafesine göre belirleniyor.

Erbaş ve erlerin bulunduğu şehirden, gideceği ilin mesafesine göre yapılan hesapl yol izni; 800 km'ye kadar bir gün, 801 ve daha yukarısı mesafelerde iki gündür.