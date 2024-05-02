Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:13
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
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Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.  Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar,  T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.


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