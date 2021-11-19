‘Askerlikte sınıflandırma’ için yargıdan emsal karar

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kendisinden habersiz silah altına alınmak üzere er olarak sınıflandırması yapılan avukat Duran Cem Güney’in, bedelli askerlik için yaptığı başvurular erteleme süresi geçtiği ve “sınıflandırması yapıldığı” için reddedildi. Güney, Milli Savunma Bakanlığı’na dava açtı.

Davayı kazanan Güney, “Mahkeme “yönetmelik kanuna aykırı’ dedi. Umarım söz konusu karar emsal olur ve bakanlık yönetmeliği değiştirir” dedi.

Bedelli askerliğe başvuru süresini kaçıran ve erteleme süresi geçen binlerce yurttaştan biri olan avukat Duran Cem Güney’in, isteği dışında Kasım 2020’de Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’na er olarak sınıflandırması yapıldı. Bedelli askerlik yürürlüğe girdiğinde başvurusu bulunmayan Güney, sınıflandırması yapıldıktan sonra 12 Kasım 2020’de bedelli askerliğe başvuruda bulundu. Fakat Güney’in sınıflandırması yapıldığı için bedelli askerlik başvurusu reddedildi. Konuyu yargıya taşıyan Güney, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’ne başvurarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Şahinbey Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın işleminin iptal edilmesini talep etti. Mahkeme Güney’in lehine karar verdi. Kararda , Güney’in bedelli askerlik talebi kabul edilerek, “Bakılan uyuşmazlıkta, davacının talebinin kanunda yer almayan ve yönetmeliğin ilgili maddesinde öngörülen bir düzenlemeye bağlı olarak reddedildiği görülmektedir... İlgili hükümler gereğince düzenleyici işlemin üst norma aykırı olması durumunda uyuşmazlığın üst hukuk kuralının uygulanması suretiyle çözüme kavuşturulması gerekirken bu hükümlere aykırı şekilde sınırlayıcı düzenleme ihtiva eden davacının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi.

Karardan sonra gazetemize konuşan Güney, askere gitmemek için uzatabildikçe uzatmaya çalıştığını belirterek bir gün e-Devlet’ten “Korona testi yaptırıp şubeye teslim olun” diye mesaj aldığını söyledi. Güney, “Ben de Şahinbey Askerlik Şubesi’ne giderek orada bedelli askerlik başvurusunda bulunmak istediğimi söyledim. Sistemden baktılar, benim yerim belli diye ‘bedelli askerlik başvurusunda bulunamazsın’ dediler. Kanunda böyle bir şart yoktu, yönetmelikle getirmişler. İdareye başvurdum reddettiler. Dava açtım mahkemede yönetmelik kanuna aykırı dedi. Yönetmeliğe göre bedelli başvurusunu kaçırdım oluyor fakat kanuna göre son saniyeye kadar kullandım oluyor” şeklinde konuştu.

Güney,“Bakanlığın yönetmeliği askerlik kanununa aykırı olarak ek bir yükümlülük getirerek sınıflandırılmış yükümlülerin bedelli askerlik başvurularını kabul etmiyordu. Başvurlarımız neticesinde bir sonuç almadığımız için dava açtık. İdare mahkemesince söz konusu yönetmeliğin kanuna aykırı olduğuna dair artık bir emsal karar var. Bu durumda birçok kişinin olduğunu biliyoruz. Umarım karar emsal olur ve bakanlık yönetmeliği değiştirir” dedi.