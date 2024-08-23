Aslı Baykal: Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında paylaşım yaptı. Baykal, "Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 8 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2018'den beri sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Berat Albayrak hakkında paylaşımda bulundu.
"2017'de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı" diyen Baykal, Albayrak'ın Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtığını söyledi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal şunları söyledi:
"Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğal gaz yolculuğuna bakalım
Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiyenin önüne çok büyük bir yol açtı
Berat Albayrak 2017de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı
Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi
Günümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor
Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi."
"HER VATANSEVERİN İNANMASI GEREKİR"
Baykal gelen tepkiler üzerine bir paylaşım daha yaparak, "Hatta Albayrak aya gideceğiz demiştir ve sonsuz dalga geçilmiştir. Bu da yalnızca dalga geçenlerin vizyonsuzluğu olabilir diye düşünüyorum" dedi.
Gelen yorumlar üzerine bir açıklama mesajı atıyorum. Doğal gazı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının çıkardığını biliyorum. Karadeniz'de açılan Sakarya Kuyusundan çıkarılıyor.— Aslı Baykal (@asliibaykal) August 23, 2024
Günlük miktarı açıklanan dışında öğrenme şansım yok.
Çıkan doğal gazı görme şansım hiç yok.
Bu konuda…
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