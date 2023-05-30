Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a çok sert 'diktatör' yanıtı: 'CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız onu açıklayın!'
Duayen gazeteci Uğur Dündar; son dönemde AKP'ye yakın açıklamalarıyla gündeme gelen CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a sosyal medyadan çok sert yanıt verdi. Dündar, "Siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın!" diyerek, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Baykal'a seslendi.
İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.
Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
ASLI BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Siyaset gündemi seçim sonrasını konuşmaya devam ederken; son dönemde AKP'ye yakın açıklamalarıyla bilinen CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Baykal, "Diktator Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" suçlamasında bulundu.
UĞUR DÜNDAR'DAN SERT YANIT
Baykal'a yanıt, duayen gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Baykal'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Dündar, "Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın!" dedi.
Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de 'yemeğe' değil, 'yemeye' yazılır. Siz TV'nin parasını 'yemeye' bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!"
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı
- Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'
- Eczacıbaşı Dynavit'te ayrılık!
- Üzgünüz
- Uçakta Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması