Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a çok sert 'diktatör' yanıtı: 'CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız onu açıklayın!'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:02

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

ASLI BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Siyaset gündemi seçim sonrasını konuşmaya devam ederken; son dönemde AKP'ye yakın açıklamalarıyla bilinen CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Baykal, "Diktator Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" suçlamasında bulundu.

UĞUR DÜNDAR'DAN SERT YANIT

Baykal'a yanıt, duayen gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Baykal'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Dündar, "Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın!" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de 'yemeğe' değil, 'yemeye' yazılır. Siz TV'nin parasını 'yemeye' bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!"