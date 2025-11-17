Aslıhan Sinem Çiçek davasında sanık 'kasten öldürmeden' yargılanacak

İzmir'de uyarıcı madde zehirlenmesi tanısıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, ölüme ilişkin ek bir iddianame hazırlayıp, sanık Cem Acar'ın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istedi.

Olay 26 Temmuz 2022 günü İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesi için Bornova'daki bir adrese gitti.

Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi.

Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

POLİS CEM ACAR'A ULAŞTI

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı.

Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından gasp suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede; Cem Acar için nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olası kastla öldürme suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Genç kadının ailesi savcılığa başvurarak kasten öldürme suçundan yargılama istedi.

Dosyayı yeniden ele alan savcılık, olası kasıtla öldürme suçundan kavuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı kaldırdı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Cem Acar'ı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Acar, kasten insan öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandı.

EK İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık Cem Acar hakkında ek bir iddianame hazırladı.

Hazırlanan ek iddianamede, Acar'ın Aslıhan Sinem Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle aldığı, o sırada Çiçek'in uyuşturucu etkisinde olduğuna ilişkin belirti bulunmadığı ifade edildi.

Acar'ın, Çiçek ile önce iş yerine gittiği ardından Seyirtepe'ye çıktığı ve burada Çiçek'e uyuşturucu verdiği belirtildi.

ÖLÜMÜ ENGELLEME İMKANI VARDI

İddianameye göre; Aslıhan Sinem Çiçek, akşam saatlerinde Cem Acar'ın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı; cama vurup elini kestikten sonra evden çıkıp, otobanda koşarken polis tarafından bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acar'ın, Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermeyerek ölümünü engelleme imkanı olduğu halde bunu yapmadığı, verdiği uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANACAK

İddianamede; Acar'ın davranışının Kasten öldürme sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle doğrudan kastla insan öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarını işlediği belirtildi.

Cem Acar hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.