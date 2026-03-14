ASM’ler yetersiz, koşullar ağır: 10 milyon kişiye 10 ASM düşüyor

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın hazırladığı Aile Hekimliği Raporuna tamamlandı. Raporda, aile hekimliğinin ülke genelinde uygulamaya girmesinin üzerinden 16 yıl geçmesine karşın sorunların azalacağı yerde arttığı belirtildi.

Raporda sağlık çalışanlarının maaşların yüzde 70’ine yakınının performansa dayalı olduğu belirtildi. Raporda ülke genelinde ASM’lerin yetersiz olduğuna, var olanların da büyük eksikliklerinin bulunduğuna dikkat çekilirken yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı deprem bölgesinde deprem sonrası yalnızca 10 ASM yapıldığının altı çizildi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Örneğin kanser hastası olan bazı çalışanlarımız altı ay raporlu kaldıklarında yalnızca maaşlarını kaybetmekle kalmamakta, sözleşmeleri dahi feshedilebilmektedir” dedi. Ülke genelinde aile sağlığı merkezlerinin çoğu zaman cami altlarında, apartman altlarında ya da otopark dahi yapılmayacak yerlerde hizmet verdiğine dikkat çeken Mehlepçi, “Birçok merkez depreme dayanıksız, havasız ve ışık almayan ortamlarda faaliyet göstermekte” uyarısında bulundu.

Deprem bölgesinde ise durumun çok daha vahim olduğunu belirten Mehlepçi, “Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok yerde sağlık çalışanları hâlâ üstü akıtan, tuvaleti dahi olmayan konteynerlerde hizmet vermeye çalışmakta. Yüzlerce toplu konut yapmakla övünen iktidar, bu konut projelerinde aile sağlığı merkezleri için yeterli alan ayırmamıştır” diye konuştu.