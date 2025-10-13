Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için İmralı Adası’na gitti. Heyette avukatlar Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.
Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı'ya gitti
13.10.2025 12:11:00
ANKA
