Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı'ya gitti

13.10.2025 12:11:00
ANKA
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için İmralı Adası’na gitti. Heyette avukatlar Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor. 

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #İmralı