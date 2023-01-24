Astım hastasını soğuk hava deposunda çalıştırıp işine son verdiler

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:50

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 21:50

Emekçilere yönelik baskı giderek artıyor. Bunun son örneği de Burdur’da yaşandı.

Gökçebağ 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten A-101 deposunda çalışan Ali Horasan isimli bir işçi, astım hastası olmasına karşın soğuk hava deposunda çalıştırılmak istendi.

Konuya ilişkin yetkilerle görüşmek isteyen Horasan, hakarete maruz kaldı. Horasan, konuya ilişkin şikayette bulundu. Servisle işe gittiği sırada yol kenarında indirilerek işten çıkarıldığını öğrenen işçi Ali Horasan Cumhuriyet’e konuştu.

Horasan, “Daha önceden raporum olduğu için soğuk depoda çalışmıyordum. Ancak son zamanlarda soğuk depoda çalıştırmaya başladılar. Raporumu anımsatarak orada çalışamayacağımı söyledim. Ancak ‘seninle bu şekilde’ çalışamayız dediler. Raporumu istediler, verdim. Ancak aynı yerde çalıştırmaya devam ettiler. Hakkımı aradığım için son zamanlarda bana baskı uygulanıyordu. Hasta oluğum için bir günlük rapor aldım. Bu nedenle yöneticim bana hakaret etti. Konuyu jandarmaya bildirdim ve şikayetçi oldum” dedi. İşten çıkarıldığını akşam mesaisine giderken servisten indirilerek öğrendiğini aktaran Horasan, “Beni otobüslerin geçmediği bir yerde bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin ulaştığımız yetkililer ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

