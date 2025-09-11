Kardiyovasküler, metabolizma, onkoloji ve nadir hastalıklar başta olmak üzere pek çok tedavi alanında; medikal, satış-pazarlama, stratejik planlama, pazar erişim gibi farklı birimlerde 28 yıllık tecrübesi bulunan Münevver Gönenç, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olarak yeni görevine başladı. Peki, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Münevver Gönenç kimdir? Münevver Gönenç'in önceki görevleri neler?

DR. MÜNEVVER GÖNENÇ KİMDİR?

Dr. Münevver Gönenç, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005-2006 yılları arasında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde Executive MBA (EMBA) programını tamamladı. 1997 yılında sağlık sektöründe kariyerine başlayan Gönenç, 2015 yılında AstraZeneca Türkiye'ye Metabolizma İş Birimi Direktörü olarak katıldı. Ardından sırasıyla Kardiyovasküler, Renal ve Metabolizma (KVRM) İş Birimi Direktörü, bu görevine ek olarak önce Pazar Erişimi ve Ruhsatlandırma Direktörü, sonra Orta Doğu & Afrika Bölgesi’nde KVRM Hızlandırma Lideri pozisyonlarında üst düzey görevler üstlendi. Gönenç, AstraZeneca Türkiye’de Ülke Müdürü görevine getirilmeden önce 2022 yılından bu yana AstraZeneca Uluslararası Pazarlar KVRM Ticari Direktörü olarak görev yapıyordu. Bu görevinde ana ürün lansmanları, büyüme stratejileri ve dönüşüm getiren inisiyatiflerin yönetimini üstlenerek şirketin büyümesine önemli katkılarda bulundu.