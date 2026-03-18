Asu Kaya'dan Bakan Tekin'in paylaşımına tepki: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’süz Çanakkale olmaz'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Bir olursak aşılmayacak engel olmadığını ecdadımızdan öğrendik. Bu ruhu maarif anlayışımızla geleceğe taşıyoruz. 18 Mart’ta Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi. Kaya şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanısın, bu milletin evlatlarına tarihi öğretmekle yükümlüsün ama sen kendin tarihi çarpıtıyorsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’süz Çanakkale olmaz, bu zaferin ruhu, onun önderliğinde yazılmıştır. Ya bunu bilmiyorsun (ki felaket) ya da bile isteye yok sayıyorsun (ki ihanet)! Ama şunu unutma: Sen yok saymaya kalksan da Çanakkale’nin her taşı 'Mustafa Kemal' diye seslenir! Milletin vicdanında yargılanacaksın!"