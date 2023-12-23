Asuman öğretmen: Soyer’le de Özel’le de gurur duyuyorum

Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:05

Güncelleme: 23.12.2023 - 19:05

Genel Başkan Özgür Özel, Menemen’deki tören sırasında Bornova Anadolu Lisesi’ndeki Almanca Öğretmeni Asuman Ünal ile karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de öğretmenliğini yapan Ünal’ı bırakmayan iki isim CHP İzmir il binasına yapılan ziyarette sohbet etme fırsatı buldu. Öğretmen Ünal hem Özel hem de Soyer’le gurur duyduğunu aktardı.

Özel, “İlk Almanca öğretmenim. Almancayı ondan öğrendim. İlk aldığım notta çeyrek eksi verdi bana. Dünyadaki en disiplinli Almanca öğretmenidir. Geçen gün Almanya’da kongrede Almanca konuştum. 4 yerde hata tespit etmiş” dedi. Öğretmen Ünal ise, “Konuşmasını beğendim. Okuma hatası. Olur öyle” diye konuştu.

Özel ayrıca, “Asuman Ünal BAL’ın efsane öğretmenlerinden bir tanesidir. Bugün de Menemen’de karşılaştık. Hem benim hem Tunç Başkanımın öğretmeni. Çok iyi bir Atatürkçüdür. Biz bu günlere geldiysek onlar sayesinde geldik. Her sene 24 Kasım’da arıyorum. Her sene konuşuyoruz” dedi.

“İki öğrencinizin bugün bu konumda olması size ne hissettiriyor?” sorusunu yanıtlayan Ünal, “Çok mutlu ediyor ama bizim öğrencilerimizin çoğu bu şekilde. Hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Okulumuzla da gurur duyuyoruz. İkisiyle de ayrıca gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.