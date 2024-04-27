Asya Can’ın ailesinden adalet çağrısı
İstanbul Çatalca’da geçen hafta, eşi Bahattin Can tarafından silahla vurularak öldürülen Asya Can’ın babası Hasan Beyaz kızı için adalet çağrısında bulundu.
Eşini katletmesinin ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Bahattin Can’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Acılı baba Beyaz, “Kızım dokuz yıl boyunca şiddet gördü. Darp raporları ve uzaklaştırma kararları var. Kızımızı kurtaramadık” dedi.
Yapılan araştırmalarda Bahattin Can’ın uyuşturucu ticareti, kadına karşı şiddet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçlarından toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kadın cinayetlerinin durdurulmasını isteyen Beyaz, şunları söyledi: “Taburcu olduktan sonra dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bu olay beş yaşındaki torunumun gözünün önünde oldu. Torunum, olay günü üç kere eşimi aramış ama eşim duymamış. Eşim gitmiş olsaydı belki onu da vuracaktı.
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